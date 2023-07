Jolien Vermeylen confirme sa forme et remporte sa première manche de coupe d'Europe

Jolien Vermeylen a poursuivi sur la lancée de sa récente médaille de bronze aux Jeux Européens de Cracovie en remportant la manche néerlandaise de Coupe d'Europe de triathlon, samedi à Holten.



Quatre jours après l'événement polonais, la triathlète belge a décroché sa 1re victoire internationale en bouclant la distance sprint (750 m de natation, 20,2 km à vélo et 5,5 km de course à pied) en 1h00:06, 4 secondes devant l'expérimentée Néerlandaise Rachel Klamer, 4e des JO de Tokyo.

Première à la sortie de l'eau, la Brabançonne flamande de 29 ans a fait partie d'un groupe de 7 leaders à vélo, avant de se disputer la victoire au sprint avec Klamer au terme de la course à pied. La Néo-Zélandaise Olivia Thornbury a complété le podium, tandis que du côté belge, Nele Dequae a terminé 12e, Hasse Fleerackers 15e et Severine Bouchez 25e.



Chez les messieurs, le meilleur représentant belge a été Tuur Lemmens, 13e, à 58 secondes du vainqueur néo-zélandais Janus Staufenberg (53:49). Adrien Deharre a terminé 22e, Raf De Dobbelaere 36e, Balte Thijs 42e et Wout Ghielens 44e.