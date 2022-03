Jolie Joli : une belle adresse pour des cocktails originaux à Saint-Gilles

La carte des cocktails est courte sans l’être trop et puis, comme on écoute bien Philippe Etchebest, on sait qu’une carte courte est plus souvent gage de qualité que l’inverse ! Derrière le bar, on retrouvera Nicolas, un mixologiste ayant déjà animé les bars du restaurant Ma Jolie et de l’hôtel-restaurant Odette en Ville. Il crée sa carte en fonction des saisons et essaie de la varier en fonction des goûts et de leur nature.

Plus alcoolisé, moins alcoolisé, plus amer, plus fruité, plus original, plus classique, … et si la carte ne vous dit rien, il y a encore l’option des cocktails classiques qu’il peut toujours vous faire (mais bon, tant qu’à aller dans un bar à cocktail, autant tester des inédits) ou, et c’est une belle option, dire à Nicolas ce qui vous plaît et qu’il vous fasse une composition personnalisée.