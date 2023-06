Joli début de carrière pour la musicienne country Michelle Kay

Brenham siège du comté de Washington, au 19e siècle, elle était principalement peuplée de fermiers allemands. La ville a donné naissance à beaucoup de sportifs de haut niveau : baseball, football mais aussi à la chanteuse Michelle Kay, dont le premier single vient de sortir.

Bienvenue à Brenham au cœur du Texas. Ville renommée pour son festival du patrimoine allemand qui a lieu chaque année au mois de mai. L’évènement est appelé Maifest, similaire à la Volksfest, car de nombreux immigrants allemands s’y sont installés au milieu du 19e siècle, suite aux révolutions qui ont eu lieu dans les États allemands en 1848.

Brenham est également le siège du "World’s Largest BBQ Pit" (le plus grand barbecue du monde) sur la route US 290 West. Et durant l’été, place aux Hot Nights, événements festifs et gastronomiques, concerts et défilés de superbes voitures customisées, grâce au Stray Katz Car Club !