Joko, l'électro-pop rêveuse et organique

Tu sortais ton premier EP Loon en 2018. Comment ce nouveau projet diffère-t-il du précédent ?

Alors, c’est hyper personnel, mais moi mon premier EP je le trouve un peu scolaire. C'est comme si je me posais la question "OK, je commence la musique, comment on fait?". Ce sont les morceaux que j’ai écrits, du coup il y a une certaine distance, dans l’écriture aussi. C’est un EP où je parlais plus de ce que je pouvais observer. Je pense qu’il y a une timidité dans l’écriture et puis même vocalement, puisque c’était la première fois que je m’enregistrais. C'est un premier essai, un premier jet. Pour ce deuxième EP, je pense que j’étais plus à l’aise, même pour chanter. C’est un moment de ma vie où j’ai eu besoin d’écrire sur moi, alors que sur Loon je me cachais derrière l’idée d’écrire sur les autres. Je pense qu’on fait tout ça, le fait d’observer les autres, comment les autres se comportent, etc. Sur I’ve Never Been Good With Words je suis allée beaucoup plus à l’essentiel. C’est marrant, ce qui est différent mais ce qui lie un peu les deux aussi, c’est que je me planque quand même derrière pas mal d’images. Mais ça c’est mon caractère, puis peut-être que mon écriture évoluera au fur et à mesure. Je reste assez timide dans ce que je dévoile, même si certaines chansons sont assez claires. J’aime bien utiliser des images pour parler des sentiments parce que je trouve ça beau, et plus facile.