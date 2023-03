"Joker : folie à deux": découvrez cette scène tournée ce week-end à Los Angeles

Ce week-end, une scène de la suite très attendue du Joker a été tournée à Downtown, le centre-ville de Los Angeles, et une personne a eu la bonne idée de la filmer depuis sa fenêtre. La courte vidéo, une course-poursuite avec the one and only Joaquin Phoenix, est devenue virale sur les réseaux.

On découvre l’acteur en costume gris en train de courir à toute vitesse dans une rue. Joker est poursuivi par un homme habillé à l’identique de son personnage dans le premier film, et un second apparaît avec le masque de clown. Voilà qui suscite des questions ! Des autres hommes déguisés en Joker, des adeptes du clown ?

Tout ce qu’on sait jusqu’à présent, c’est que le film sera cette fois une comédie musicale avec Lady Gaga en Harley Quinn, la chanteuse dont on vient aussi de découvrir une image sur le tournage. Folie à deux faisant référence à un trouble mental, certains pensent que l’histoire se passera en partie à l’asile d’Arkham, dans lequel Arthur Fleck rencontrera une jeune femme dérangée comme lui. Cette hypothèse vient d’une image postée par Todd Phillips en décembre dernier et sur laquelle on voyait Joker se faire raser la barbe dans une ambiance dark comme pourrait l’être l’atmosphère de ce genre d'établissement.

Il faudra patienter jusqu’au 2 octobre 2024 pour découvrir le film en salles.