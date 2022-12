"Join the fam" : la campagne bruxelloise contre le harcèlement dans l’espace public n’évite pas quelques "maladresses"

L’association déplore aussi le fait de ne pas avoir été consultée. "Il y a des bonnes idées, par exemple cet autocollant à placer sur sa sonnette : si on doit sonner quelque part, autant que cela soit un endroit où les gens sont plus sensibilisés à propos du harcèlement. Mais on aurait pu éviter ces deux maladresses si on nous avait demandé notre avis ", explique Laure Chaumont. "Et on se trouve à nouveau face à une campagne de sensibilisation d’information, pas de prévention. La prévention se passe avant les faits, ici on estime que les faits de violence ont lieu. On peut agir en amont des violences."