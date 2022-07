Joie partagée entre van Aert et Vingegaard qui interrompt son interview pour embrasser le Belge

Le succès de Jonas Vingegaard au sommet du Col du Granon et la prise de pouvoir du Danois au classement général au terme de cette 11e étape du Tour de France 2022 est bel et bien un succès collectif. L'équipe Jumbo-Visma a mené à bien le plan qu'elle avait préparé en début de course pour faire craquer Tadej Pogacar.

Une stratégie bien huilée qui a vu Wout van Aert être le premier protagoniste. Le maillot vert a attaqué dès les premiers hectomètres de l'étape avec son rival/ami Mathieu van der Poel pour prendre l'échappée du jour. Le Belge a tenu bon dans les premiers cols avant de servir de point d'appui entre le Col du Galibier et celui du Granon alors que son équipe multipliait les attaques à l'encontre de Tadej Pogacar avec un succession de démarrages de Primoz Roglic et de Jonas Vingegaard.