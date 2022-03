"Johnny par Johnny", la série qui dresse un portrait captivant et en toute franchise de la star du rock

La frontière entre légende et réalité se dessine au fil des épisodes. Non, il n’a jamais serré la main d’Elvis Presley en sortie de scène comme il l’a laissé croire, établit le documentaire réalisé par Alexandre Danchin et Jonathan Gallaud. Oui, en revanche, Charles Aznavour l’a pris sous son aile et l’a cornaqué pour se construire une image.

"Johnny par Johnny" happe le spectateur avec une dramaturgie servie par une B.O futée : outre des extraits des concerts, on entend des riffs de guitare quand l’artiste se relance et des morceaux électro annoncent les revers. De quoi attirer les puristes et les autres, notamment un jeune public qui pourra appréhender "la dimension romanesque du dernier monstre sacré" du showbiz français, comme le résume Eric Hannezo.