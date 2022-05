Johnny or not Johnny dans le prochain "Pirate des Caraïbes"?

Depuis 2003, la saga hyper populaire du Pirates des Caraïbes cartonne. Cinq volets, tous incarnés par Johnny Depp. Mais alors que le procès entre l’acteur et son ex bat son plein, tout le monde se demande s’il reviendra dans le prochain film. Le producteur Jerry Bruckheimer évoque les scénarios possibles.

Non un retour de Johnny Depp n’est pas impossible. Mais oui, il se pourrait que le Pirates des Caraïbes 6 se fasse sans lui. En réalité, le producteur américain a révélé au Sunday Times que 2 scripts étaient en cours d’écriture : l’un avec Margot Robbie, l’autre sans.

Margot Robbie pourrait donc remplacer Johnny Depp, elle serait d’ailleurs en ce moment en pourparlers. Voilà qui serait fort et assez logique en 2022. Le scénario sera en tout cas confié à Christina Hodson, avec qui Margot Robbie a collaboré pour Birds of Prey. Mais dans le second cas de figure, Johnny Depp pourrait réapparaître. Lorsqu’un journaliste lui a demandé clairement si Johnny Depp allait revenir, Bruckheimer a répondu : "Pas à ce stade mais l’avenir reste à décider". On sait que depuis les accusations de violences conjugales, Disney a préféré prendre ses distances avec l’acteur et Johnny Depp a récemment déclaré qu’il ne reviendrait pas, "même pour 300 millions de dollars". Est-ce que "à ce stade" veut dire qu’on attend le verdict du procès chez Disney ? Est-ce que les "300 millions de dollars" est un message pour annoncer qu’il va falloir y mettre le prix pour le récupérer ?