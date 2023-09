Johnny Marr sort un nouveau single

Johnny Marr a annoncé la sortie d’une compilation, Spirit Power : The Best of Johnny Marr, le 3 novembre via BMG. L’album contiendra certaines des chansons récentes préférées de Marr, ainsi que deux nouveaux morceaux, dont le premier single de l’album, "Somewhere", à écouter ci-dessous.

Personnellement conçu par Johnny Marr, Spirit Power célébrera sa dernière décennie de production, en se concentrant sur les points forts de la série d’albums solo qu’il a sortis entre 2013 et 2022. Les singles "Armatopia" et "The Priest", ainsi qu’une reprise de "I Feel You" de Depeche Mode datant de 2015, s’ajoutent à ces titres. Pour la version deluxe 2xCD de l’album, les fans pourront également entendre une poignée de démos inédites et de raretés. Quant aux deux nouvelles chansons – "The Answer" et le single "Somewhere" – elles ont toutes deux été produites par Marr et son coproducteur, James Doviak.

Pour sa part, Johnny Marr a expliqué que "Somewhere" a été écrit alors qu’il était en tournée avec The Killers et Blondie en 2022. "J’ai joué dans beaucoup de stades au fil des ans, et en termes d’écriture, il n’y a nulle part où se cacher", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Pour qu’une chanson fonctionne, il faut qu’elle soit accrocheuse. Je sais que ce n’est pas très cool de penser en ces termes, mais j’ai grandi dans une maison où mes parents écoutaient la Motown, où vous ne pouviez pas sortir une chanson si elle n’était pas pleine d’accroches".