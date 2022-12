Johnny Marr : grand fan de foot et de Manchester City !

On va se pencher sur le cas d’un guitariste de talent, fan de Manchester City, qui a exercé son art d’abord avec The Smiths, le groupe de Morrissey, et ensuite notamment avec les Pretenders.

Il découvre le foot en 1972, à l’âge de 9 ans dans les tribunes de Manchester City – Wolverhampton et là, c’est la révélation. "Tout était bleu ce jour-là" dira-t-il. "Le ciel, les maillots, les écharpes et les bonnets… J’ai adoré chaque moment de ce jour-là". A tel point qu’il va finir par rejoindre les équipes de jeunes de Man City et à 14 ans, disputer son premier match sous le maillot Skyblue et le gagner face à Bolton. Mais la musique est déjà ancrée et il racontera qu’il savait déjà qu’il n’allait jamais devenir footballeur.