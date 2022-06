Johnny Hallyday : une expo "spectaculaire et intime" à Bruxelles à partir de décembre

L’exposition est mise sur pied par l’agence belge Tempora et produite par Laetitia Hallyday, la dernière épouse du défunt chanteur. "À travers ce voyage dans le temps, grâce à une expérience multi sensorielle et émotionnelle, je souhaite que chacun puisse redécouvrir ou découvrir l’homme qu’était Johnny en associant le spectaculaire et l’intime", explique-t-elle dans un communiqué.

Il était bien plus qu’un chanteur, un phénomène qui a traversé plus de 4 générations, la plus grande star française de notre époque.

Clémence Farrell et Eric Clavier ont également apporté leur concours pour la scénographie et la direction artistique.

"Johnny Hallyday. L’exposition" se tiendra au Palais 2 de Brussels Expo à partir du 20 décembre 2022, avant de s’installer à Paris en janvier 2024.