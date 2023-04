Johnny Hallyday sur la place de la Nation : le jour il passa de star à symbole de la jeunesse

Le 22 juin 1963, l’équipe de Salut les Copains organise un concert géant sur la place de la Nation, en plein cœur de Paris pour célébrer le premier anniversaire du magazine éponyme.

Sur place, les organisateurs sont débordés. C’est la cohue. Ils attendaient au mieux 20.000 jeunes, en voilà 150.000. L’ambiance est incroyable. Irréelle. Des blousons noirs et leurs cigarettes, des jeunes ados en compagnie de leurs parents, quelques rockeurs, tous attendent un seul homme. Enfin, un couple. Sylvie Vartan d’un côté, Johnny Hallyday de l’autre. Le service de sécurité perd pied, la situation est en passe de devenir incontrôlable. Et la foule, elle, attend son dieu, et l’appelle d’une seule voix.

"Venez tous samedi soir à 9 heures, place de la Nation. Il y aura Johnny, Sylvie et Richard. Ce sera formidable". C’est la seule pub annoncée sur les ondes d’Europe 1. Richard, c’est Richard Anthony. Il y a aussi Les Chats Sauvages et Franck Alamo. Mais tout le monde s’en fout. La foule, compacte, dense, comme un seul homme ne fait que réclamer celui qui, déjà star, se révèle à la France entière dans ce tout premier concert rock en plein air.

Malgré l'absence de retours de scène, Johnny enflamme les lieux, les fans sont en transe, la marée humaine finit par presser la sécurité. C'est l'hystérie. Un sentiment de liberté se dégage de la génération des baby-boomers. Ce jour de juin 1963, il passa de star à symbole, de héros à légende. L'Heure H revient sur la somptueuse carrière du taulier, depuis cette date qui le propulsa au firmament, jusqu'à son dernier souffle le 5 décembre 2017.