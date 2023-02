Johnny Hallyday, le rockeur français était un fou de bagnoles et de rallyes

Il a participé au Dakar 2002 et sa réplique culte : " Tu te rends compte ? Si on n’avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15’'. Malgré pas mal de pépins mécaniques, il avait marqué les esprits par sa volonté d’aller au bout, et franchi la ligne d’arrivée à Dakar au Lac Rose. Il a ensuite organisé une fête et un concert privé pour toute son équipe dans une boîte sur les Champs Élysées.