Johnny Depp VS. Amber Heard : la bande-annonce du film déjà dispo !

"Hot Take : The Depp / Heard Trial", le film sur le procès en diffamation qui a opposé Johnny Depp à Amber Heard s’est dévoilé dans une bande-annonce.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que le procès de l’année fasse l’objet d’un film. En effet, la bataille judiciaire opposant Johnny Depp à Amber Heard a été adaptée en long-métrage avec Mark Hapka de "American Horror Story" et Megan Davis de "Days of Our Lives" dans les rôles des deux stars.

Il y a quelques semaines, le magazine Variety annonçait la sortie du projet "Hot Take : The Depp / Heard Trial" et sa diffusion en streaming le 30 septembre aux USA. Le film se concentre sur tous les rebondissements du procès ainsi que sur les coulisses.