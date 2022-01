Johnny Depp, son retour : il incarnera très prochainement Louis XV

Pour ce rôle, Johnny Depp devra renouer avec son français. Le comédien, qui possède une villa sur la Côte d’Azur et a vécu une longue histoire d’amour avec Vanessa Paradis ne maîtrise plus vraiment cette langue même s’il avait appris la langue de Molière à l’époque.

Il ne s’agit pas de sa première apparition dans un film à l’origine Française, on peut notamment penser à son passage éclair en 2004 dans " Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants " d’Yvan Attal. Cependant, l’acteur n’a jamais eu un véritable rôle où il doit parler en français longuement ; lorsqu’il a fait une apparition dans le film Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants, il ne faisait qu’un caméo et ce fut similaire lorsqu’il avait tourné La Neuvième porte de Roman Polanski, en partie à Paris.

On peut donc dire qu’il s’agira de la première expérience de Johnny Depp dans un rôle important au sein du cinéma Français.

D’ailleurs, en septembre 2021 durant son apparition au festival du film américain de Deauville, le comédien ne semblait pas très l’aise en parlant cette langue qui est pourtant aussi maîtrisée par sa fille, Lily-Rose Depp. L’acteur cherchait en effet beaucoup ses mots.

En tout cas, une chose est sûre, nous avons tous hâte de découvrir ce film et voir le grand retour de la star d’"Edward aux mains d’argent".