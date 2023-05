Johnny Depp se fracture la cheville, plusieurs dates d’Hollywood Vampires postposées

Johnny Depp a dû jeter l’éponge pour trois concerts avec les Hollywood Vampires après s’être fracturé la cheville.

L’acteur devait retrouver le groupe pour trois dates à Boston, New York et dans le New Hampshire.

Avec Alice Cooper, Joe Perry et Tommy Henriksen, la décision a été prise de postposer les trois dates, après avis médical.

Johnny Depp a écrit sur Instagram : "Mes chers amis, je suis désolé de vous dire que je me suis fracturé la cheville, ce qui est un comble !!! Cela a commencé comme une fracture capillaire, quelque part entre Cannes et le Royal Albert Hall, cela a empiré au lieu de s’améliorer. Plusieurs professionnels de la santé m’ont fortement conseillé d’éviter toute activité pour le moment et je suis donc malheureusement dans l’incapacité de voyager pour le moment".

" Les gars et moi sommes vraiment désolés de vous manquer au New Hampshire, à Boston et à New York, mais n’ayez crainte, je vous promets que nous vous offrirons un spectacle incroyable en Europe et que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes sur la côte Est plus tard cet été, et que nous nous rattraperons auprès de ceux qui ont payé pour ces spectacles ! Encore une fois, toutes mes excuses. Tout mon amour et mon respect, JD x."

Hollywood Vampires a également présenté ses excuses les plus sincères, en écrivant : "Nous sommes tristes de vous annoncer que les Hollywood Vampires vont reprogrammer leurs trois dates de tournée aux États-Unis cette semaine. "