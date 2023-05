Deux Pedro sur le tapis rouge. Almodovar, grand habitué de Cannes dont il a présidé le jury en 2017, n’a jamais tenu rigueur au festival de ne pas lui avoir décerné une Palme d’or, malgré ses nombreux films en compétition, de "Tout sur ma mère" à "Douleur et Gloire".

Le réalisateur espagnol revient avec l’un des projets les plus "hype" de la sélection, un court-métrage (25 minutes) aux allures de western, qui raconte l’histoire d’amour entre deux hommes, joués par Ethan Hawke et Pedro Pascal, acteur d’origine chilienne au firmament avec ses rôles dans les séries "The Mandalorian" et "The Last of Us".

Les fashionistas flasheront sur les costumes signés Anthony Vaccarello, le directeur artistique d’Yves Saint-Laurent, qui produit cet objet inclassable.