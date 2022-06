Johnny Depp: Hollywood Vampires de retour en Europe

Contrairement à l'originale, la version de Jeff Beck et Johnny Depp est plus "directe", plus brute, et se concentre davantage sur les guitares et la voix.

Sur ce nouvel album, le duo prévoit aussi de reprendre les Beach Boys, Marvin Gaye et les Everly Brothers.

Deux titres originaux écrits par Johnny Depp compléteront aussi 18, dont l'un d'eux a déjà été dévoilé : "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr".

"18" sortira le 15 juillet. A ce sujet, Jeff Beck a déclaré : " Quand Johnny et moi avons commencé à jouer ensemble, cela a vraiment rallumé notre esprit juvénile et notre créativité. Nous plaisantions sur la façon dont nous nous sentions, comme si nous avions 18 ans à nouveau, alors c'est devenu le titre de l'album..."