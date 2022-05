Alors qu’on attend le verdict des débats autour du procès ultra-médiatisé opposant Johnny Depp à son ex-femme Amber Hear, Johnny Depp s’est octroyé un moment de répit avec Jeff Beck lors d’un concert à Sheffield au Royaume-Uni.

Il a rejoint ce dernier pour reprendre "Isolation" de John Lennon, qu’ils avaient déjà enregistré en studio en 2020. Le duo a également repris "What’s Going On" de Marvin Gaye et "Little Wing" de Jimi Hendrix.

A voir en vidéo ci-dessous :