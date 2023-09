Johnny Depp et Jenna Ortega en couple ? Une rumeur "ridicule" démentie par les deux stars

Jenna Ortega a critiqué les gens pour avoir "répandu des mensonges" selon lesquels elle sortait avec Johnny Depp (60 ans). La jeune actrice de 20 ans a démenti les rumeurs qu’elle qualifie de "ridicules" sur les réseaux sociaux. L’acteur lui a emboîté le pas.

La rumeur serait arrivée par le compte Instagram de potins Deuxmoi qui avançait que les deux stars avaient été vues ensemble. Un compte qui précise dans sa bio que "certaines déclarations n’ont pas été confirmées de manière indépendante" et que "ce compte ne prétend pas que les informations publiées sont fondées sur des faits." Quel est l’intérêt de son existence dans ce cas ? ! ? Bref.

Mais Jenna Ortega en a eu marre et a réagi en story sur son Instagram :

"C’est tellement ridicule que je n’arrive même pas à rire. Je n’ai jamais rencontré ni travaillé avec Johnny Depp de ma vie. S’il vous plaît, arrêtez de répandre des mensonges et laissez-nous tranquilles."

Même Johnny Depp a, de son côté, réagi aussi à travers son porte-parole qui a rejeté les mêmes spéculations :

"M. Depp n’a aucune relation personnelle ou professionnelle avec Mme Ortega. Il ne l’a jamais rencontrée ni lui a parlé. Il n’est impliqué dans aucun projet avec elle et n’a pas l’intention de l’être. Il est consterné par ces rumeurs infondées et malveillantes qui visent à nuire à sa réputation et à sa carrière."

Après la sortie de "Mercredi", Jenna Ortega s'était déjà exprimée sur sa relation de méfiance avec les réseaux sociaux et l'actrice fait tout pour préserver sa vie privée. Quant à Johnny Depp, même s'il est récemment revenu à l'écran (Jeanne du Barry de Maïwenn) et sur scène avec son groupe (Hollywood Vampires), ses déboires avec Amber Heard semblent lui avoir servi de leçon pour la jouer profil bas.