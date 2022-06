Johnny Depp et Jeff Beck reprennent les Beach Boys

Sur ce nouvel album, le duo prévoit aussi de reprendre Marvin Gaye et les Everly Brothers. Deux titres originaux écrits par Johnny Depp compléteront aussi 18, dont l'un d'eux a déjà été dévoilé : "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr".

Johnny Depp a fait la une des journaux le mois dernier (29 mai) lorsqu'il fut l'invité surprise du concert de Jeff Beck à Sheffield. Le duo y a interprété des reprises et l'acteur a ensuite rejoint Jeff Beck sur scène lors d'une poignée d'autres concerts alors qu'il était en attente du verdict de son procès en diffamation qui l'opposait à son ex-femme Amber Heard à l'époque.

Il compte aussi reprendre les concerts en Europe avec le groupe Hollywood Vampires d’Alice Cooper, Joe Perry et Tommy Henriksen. Le supergroupe, actif depuis 2012, devait originellement jouer en Angleterre et en Europe en 2021, mais le covid avait eu raison de cette nouvelle aventure.

Jeff Beck a ensuite annoncé la bonne nouvelle aux fans : cet album collaboratif avec son ami Johnny Depp sortira le 15 juillet !

A ce sujet, Jeff Beck a déclaré : " Quand Johnny et moi avons commencé à jouer ensemble, cela a vraiment rallumé notre esprit juvénile et notre créativité. Nous plaisantions sur la façon dont nous nous sentions, comme si nous avions 18 ans à nouveau, alors c'est devenu le titre de l'album..."

Jeff Beck, de son côté, a une double actualité puisqu’il figure aussi sur le tout nouveau titre d’Ozzy Osbourne, " Patient Number 9 ". On sait d’ailleurs qu’il apparaîtra sur un second morceau de cet album attendu pour le 9 septembre, comme nous vous en parlions dans le Journal du rock de la semaine :