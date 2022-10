Johnny Depp et Jeff Beck poursuivent à leur tour celui qui les avait accusés de plagiat

Les deux artistes ont décidé d’intenter un procès contre Bruce Jackson, qui les accusait d’avoir "volé" les paroles d’un de ses poèmes dans le titre "Sad Motherfuckin’Parade".

Il s’agit du poème Hobo qu’on retrouve dans un livre de 1974 écrit par Bruce Jackson, Get Your Ass In The Water And Swim Like Me.

On y retrouve les paroles suivantes : “Ladies of culture and beauty so refined, is there one among you that would grant me wine ?/ I’m raggedy I know, but I have no stink/ And God bless the lady that’ll buy me a drink/ Heavy-hipted Hattie turned to Nadine with a laugh/ And said, ‘What that funky motherfucker really need, child, is a bath.”

Et dans les paroles du titre "Sad Motherfuckin’Parade" de Jeff Beck et Johnny Depp, on retrouve quelques-uns de ces vers : “I’m raggedy, I know, but I have no stink,” “God bless the lady that’ll buy me a drink,” and “What that funky motherfucker really needs, child, is a bath.”