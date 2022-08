Johnny Depp : des SMS échangés avec Marilyn Manson sur leurs accusations ont été publiés

Dans les échanges entre les deux hommes, les noms de leurs ex-épouses reviennent régulièrement. En 2016, ils évoquaient tous les deux leurs accusations respectives de violences conjugales. Pour rappel, le chanteur américain est accusé par plusieurs de ses ex-compagnes – dont Evan Rachel Wood et Lindsay Usich, son épouse actuelle - de violences sexuelles. Usich l’a accusé de violence et de possession de drogues et a obtenu une ordonnance de protection. Suite à cela, Marilyn Manson avait envoyé au père de sa filleule le message suivant : "Lindsay m’a fait une Amber… Supprime s’il te plaît.", ce à quoi Johnny Depp a répondu : "Ne te laisse pas faire. Le plus important est de rester calme et de ne pas lui donner ce qu’elle attend, c’est-à-dire de te faire hurler, te rendre dingue, et nourrir son narcissisme. J’ai beaucoup lu sur le sujet et sur les comportements de sociopathe."