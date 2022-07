Johnny Depp dédie deux chansons à son ex femme Amber Heard dans son nouvel album

Ce nouvel album comprend 13 titres dont plusieurs reprises de différents groupes et chanteurs : les Beach Boys, Marvin Gaye ou encore les Velvet Underground. Plus surprenant : deux titres parleraient de son ex femme Amber Heard : " This is a Song for Miss Hedy Lamarr ", dans laquelle il dit " Je pense que tu en as assez dit pour une nuit de merde " relate le Paris Match.

Dans une seconde chanson " Sad Motherfuckin’ Parade ", Johnny Depp chante : " Tu es assis là comme un chien avec une démangeaison qui a duré sept ans " et un peu plus loin, il continue : " Si j’avais un centime, il n’atteindrait pas ta main ". L’acteur s’est exprimé en disant : " C’est un honneur extraordinaire de jouer et d’écrire de la musique avec Jeff, l’un des plus grands, que j’ai maintenant le privilège d’appeler mon frère " Par contre, il n’en n’a pas dit davantage sur son ex…