Johnny Corley, dans les années 60 et 70, il a fait trembler les charts sous l’appellation The Fantastic Johnny C.

C’est un vénérable papy qui vient de fêter son anniversaire, né le 28 avril 1943 en Caroline du Sud, Johnny Corley fut dans les années 60 et 70 un chanteur très en vue, un artiste qui fit trembler les charts RnB !

Issu du gospel, c’est le producteur-songwriter de Philadelphie Jesse James qui va persuader Johnny Corley de démarrer une carrière de chanteur. Johnny Corley va très vite rejoindre Philadelphie, et partager le cachet avec Joe Simon et Sam Cooke. A cette époque il rencontre Earl Young, célèbre batteur, membre du légendaire MFSB et accessoirement inventeur du beat disco, le "four-on-the-floor" qui fera son apparition dans un titre de 1973 "The Love I Lost" signé Harold Melvin & The Blue Notes. Earl Young dira de Johnny Corley : "Il est fantastique", l’histoire est en marche, et c’est sur le label Phil-L.A. Of Soul que Johnny Corley devient The Fantastic Johnny C.

Le label Phil-L.A. Soul démarre en 1967 et se concentre alors sur les nouveautés RnB de l’époque pour en faire des succès populaires. Dès le début, le label doit sa réussite à des titres comme ''Boogaloo Down Broadway'' de Johnny Corley, mais aussi ''The Horse'' de Cliff Nobles.