Johnny Cash et June Carter Cash, l'une des plus belles histoires d’amour d'un couple mythique

L’homme en noir, symbole de la musique américaine, entre country et dérapages rock’n’roll, Johnny Cash dépendant aux drogues sera soutenu et sauvé par celle qui deviendra sa femme, June Carter. Artiste accomplie aux multiples talents, propulsée sur les devants de la scène dès son plus jeune âge, June Carter était déjà quelqu’un avant d’ajouter “Cash” à son nom.

Future icône de l’Amérique, sa carrière débute à 14 ans avec sa mère Maybelle Carter dite Mother Maybelle, du célèbre trio The Carter Family, référence de la musique populaire rurale des années 20, à l'origine de la musique country. En 1943, la Famille Carter devient la Mother Maybelle and The Carter Sisters. June Carter est une bonne chanteuse au charisme naturel, sa présence est un atout pour le groupe familial avec Helen et Anita ses sœurs, leur mère Sara, et le guitariste Chet Atkins. Le nom des Carter est prestigieux et ils vont croiser la route de stars en devenir comme Elvis Presley et Johnny Cash.