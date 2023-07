Johnny Cash chante "Barbie Girl" à l'aide de l'intelligence artificielle

C'est un improbable mélange musical qui fait beaucoup parler de lui sur le web ces derniers jours.

Dans cette rubrique, on aime les choses qui sortent de l’ordinaire. C’est pourquoi chaque matin, on parcourt le monde (enfin, surtout le web) à la recherche de LA vidéo qui a ce petit quelque chose en plus qui vous donnera le sourire.

Et nous pensons qu’avec notre vidéo du jour, nous allons réussir notre mission.

Elle nous vient de la chaîne YouTube There I Ruined It, spécialisée dans le massacre délibéré de titres cultes en changeant radicalement le style. On lui doit notamment une version réimaginée de "Chop Suey!" de System O A Down, d'une manière que Serj Tankian et ses amis n'avaient sans doute jamais envisagé. Et plus récemment, ils nous avaient proposé le titre "Break Stuff" de Limp Bizkit réimaginé façon comédie musicale pour Broadway et une parodie de "Born in the USA" de Bruce Springsteen façon Bossa Nova.

Dans le cadre d'une nouvelle vidéo publiée sur Youtube il y a quelques semaines, les esprits créatifs derrière There I Ruined It ont décidé de tirer profit de toute la hype autour du film BARBIE et d'utiliser l'intelligence artificielle pour réunir deux icônes américaines: Barbie et Johnny Cash, l'icone de la musique country, décédée en 2003. Le "Man in Black" devient donc ici le "Man in Pink" dans cette version improbable de "Barbie Girl" du groupe danois Aqua.

Comment cela est-il possible ? Grâce à l'intelligence artificielle bien sur. Dustin Ballard, le créateur de ce mashup invraisemblable explique sa manière de travailler : " J’enregistre les voix moi-même dans un premier temps, et ce, afin de pouvoir imiter au mieux le tempo de l’interprète original. Par la suite, j’utilise une de leurs propres chansons, ici " Folsom Prison Blues ", afin d’appuyer l’illusion qu’il s’agit d’un réel morceau du répertoire du musicien ".

C'est ensuite l’intelligence artificielle qui remplace la voix du créateur de contenus par le timbre si caractéristique de Johnny Cash.