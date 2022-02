Johnny Cash aurait fêté ses 90 ans

Les enregistrements s’enchaîneront, et donneront lieu à de belles histoires et de belles rencontres. La plus marquante : le Million Dollar Quartet : par le plus grand des hasards, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash se retrouvent chez Sam Phillips qui enregistrait le prochain album de Carl Perkins. Les 4 artistes se retrouvent derrière le micro et Phillips laisse la bande tourner. Outre la célèbre photo, un disque sortira des années après et sera l’unique enregistrement qui réunit ces 4 « légendes ».

Johnny Cash est surnommé « Man in Black », trois raisons à cela : en premier, le côté obscur de certains textes, par exemple : « I shot a man in Reno, Just to watch him die » dans le titre Folsom Prison Blues. Ensuite : la tenue scénique. La seule couleur de chemise qu’il avait en commun avec Perkins et Grant était une chemise noire, et ils voulaient apparaître sur scène « assortis » pour leur premier concert. Cash se trouvera bien sur scène paré de noir, il gardera généralement ce coloris pour ses shows. Enfin, la chanson Man in Black (1971), dans laquelle Cash déclare porter du noir pour les pauvres et les vaincus, pour le prisonnier ayant payé son crime mais restant victime de son époque. Plus tard, on dira également que ce coloris était la manifestation d’un signe de deuil pour toutes les victimes du Vietnam. Ce surnom fait partie maintenant du collectif américain, les « johnny cashes » étant le surnom d’un régiment, dont le costume d’apparat est noir.