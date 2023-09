Johnny Cash : 20 ans déjà

" Les Instantanés de Johnny Cash ", c’est une soirée spéciale qui vous est présentée sur La Trois, en compagnie de fans tels que Daan, Beverly Jo Scott, Michel Brasseur (John Mary Go Round), Aurélien Lepage, Tom Schoepen et d’archives et de documents rares. L’occasion de redécouvrir ensemble le parcours de celui qu’on appelait " L’homme en noir " et qui nous a quittés il y a tout juste 20 ans.

En quasiment 50 ans de carrière, Johnny Cash aura vendu 90 millions de disques, et enregistré quelque 55 albums studio. Il s’est produit à deux reprises chez nous, en Belgique : à la Salle Reine Elisabeth d’Anvers en 1983 et quatre ans plus tard sur l’une des pistes de l’Aéroport d’Ostende.

Cette légende de la musique américaine possède même son étoile sur Hollywood boulevard.