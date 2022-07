John Williams bientôt retraité ? Le compositeur serait-il en train d’écrire la note finale de sa carrière au cinéma ?

John Towner Williams de son vrai nom, voit le jour aux États-Unis en 1932. Il est très tôt plongé dans le monde de la musique grâce à un père percussionniste de profession. Son géniteur travaillant pour la Radio CBS, John Williams a de nombreuses fois l’occasion de s’imprégner de l’ambiance des studios d’enregistrements. De là à passer à l’acte, il n’y a qu’un pas !

Il étudie à la Juilliard School, établissement de renom ayant déjà formé de nombreux artistes de notoriété internationale. Il y perfectionne ses talents au piano et assimile définitivement les secrets de la composition musicale.

Pour payer ses études, John Williams joue dans des clubs de jazz. Encouragé par son professeur Rosina Lhevinne, il se focalise sur la composition de partitions et reprend la route de Los Angeles.

Et c’est à 24 ans qu’il obtient un poste à la Twentieth Century Fox et qu’il fait ses débuts de compositeur pour le cinéma. Il contribue ainsi à de nombreuses musiques de films tels que "Gilligan’s island" en 1964, "Land of the giants" en 1968 ou encore "Jane Eyre" deux ans plus tard. Cette dernière collaboration lui apportera d’ailleurs un Emmy Awards.

Quelques années plus tard, il rencontre Steven Spielberg qui deviendra son alter ego en réalisation et là, c’est le succès garanti ! Il remporte un premier oscar avec les fameuses "Dents de la mer" (Jaws -1975), film qui a bien vieilli et dont les trouvailles musicales inspirent encore les compositeurs actuels.

A partir de là, les succès musicaux et les Oscars se succéderont ! Impossible de tout nommer mais parmi les grandes partitions de John Williams, il y a bien sûr "Star Wars", "Jurassic Parc" ou "E.T l’extraterrestre" ou encore les thèmes inoubliables d’Harry Potter, sans compter les Indiana Jones…

John Williams a également composé des concertos qui sont de véritables chefs-d’œuvre.