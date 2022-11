John Williams au piano n'a pas pris une ride

C'est aussi une scène d'amitié que nous offre ce tweet publié par The Legacy of John Williams car à l'arrière-plan, c'est son complice de toujours, Steven Spielberg, qui filme la scène et s'exclame : "Tu l'as toujours !". Une référence au passé pianistique du jeune Williams, quand il n'envisageait pas encore la composition comme plan de carrière.

Le compositeur qui a révolutionné la musique de film en s'inspirant des leitmotiv et de structures symphoniques initiés par Wagner n'est pas au bout de sa course, et nous promet encore de beaux moments de cinéma.