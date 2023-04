John Wick : la bande-annonce de la série "The Continental" sort la grosse artillerie

Alors que la diffusion de John Wick 4 bat son plein dans les salles de cinéma, une nouvelle bande-annonce lourdement armée dévoile les premières images de "The Continental" sur l’univers de la franchise.

Direction le New-York des années 70 mais cette fois sans le redouté Keanu Reeves et sa Mustang Boss 429 devant la caméra mais plutôt à la production avec David Leitch et Chad Stahelski. La série en 3 épisodes est centrée sur le personnage de Winston alias le tenancier du Continental (interprété par McShane dans John Wick). Pour le jouer plus jeune, on retrouvera Colin Woodell qui affrontera un tueur à gages sous les traits de Mel Gibson. L’esthétique des films John Wick est bien présente dans cette bande-annonce comme le souligne écranlarge mais avec une ambiance bien plus semblable au polar.

Cette mini-série musclée sortira en septembre 2023 sur Peacock et devrait être disponible sur une plateforme chez nous en même temps.