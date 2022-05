John Wayne, 115 ans d’une fantastique chevauchée

Autre film à (re)voir, même genre… ce serait "L’homme qui tua Liberty Valance". Avec ce film, sorti en 1962, John Ford assure et assume la transition d’un western de studio vers un western entièrement tourné en extérieur (annonciateur du western à l’italienne), davantage poussiéreux et de plus en plus dur. Dans cette histoire, le sénateur Stoddard (James Stewart) et sa femme Hallie (Vera Miles) reviennent à Shinbone pour assister à l’enterrement de Tom Doniphon (John Wayne). Interpellé par cette présence, un journaliste local cherche à comprendre le pourquoi de cette visite !? Stoddard se met alors à raconter comment il a connu Tom dès années plus tôt et comment ils ont combattu le plus vicieux des cow-boys de l’époque, Liberty Valance (Lee Marvin) ! Ce film reste encore et surtout le film de cette réplique culte…