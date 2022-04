John Travolta : son message émouvant pour l’anniversaire de son fils, décédé en 2009

L'acteur et chanteur américain a partagé sur Instagram un message poignant et plein d'amour à l'occasion de l'anniversaire de son fils Jett, décédé en 2009, à l'âge de 16 ans.

C'est le genre de message déchirant qu'aucun parent ne voudrait écrire. Ce 13 avril, John Travolta a publié sur son compte Instagram son hommage à son fils Jett, décédé en janvier 2009 lors de vacances familiales aux Bahamas. Il aurait dû souffler ses 30 bougies en 2022.

"Mon très cher Jetty, tu me manque plus que les mots ne peuvent le dire. Je pense à toi tous les jours. Joyeux anniversaire, je t’aime, ton papa" a-t-il écrit, en légende d'une photo en noir et blanc de son fils aîné et de lui. Jett avait succombé à une crise cardiaque consécutive à sa maladie de Kawasaki.