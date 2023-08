John Travolta se retrouve avec Pantera lors d’un concert de Metallica

La semaine dernière, avant ce concert en Californie, Pantera a rendu hommage au défunt guitariste Dimebag Darrell à l’occasion de son 57ème anniversaire. Le groupe jouait à Austin, au Texas, l’état dans lequel le défunt guitariste est né en 1966.

Sur scène dimanche 20 août, la nouvelle formation a annoncé à la foule que ce jour aurait été son 57e anniversaire. Ils ont chanté "Happy Birthday" en chœur avec le public.

Plus tard, les membres ont également fait une brève pause pendant le concert pour prendre un verre en l’honneur du musicien, décédé en 2004. Randy Blythe, le leader de Lamb Of God, qui assurait la première partie du concert, a sorti un chariot et a offert la boisson préférée de Dimebag, un "black-tooth grin" (un whisky avec une goutte de Coca-Cola).