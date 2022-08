John Travolta réagit à la disparition de son ex-partenaire, Olivia Newton-John

Star du film Grease, l’interprète de Sandy, Olivia Newton-John est décédée le 8 août 2022 à l’âge de 73 ans. John Travolta son partenaire dans la comédie musicale s’est empressé de lui rendre hommage.

Olivia Newton-John est décédée à 73 ans des suites d’un cancer du sein qu’elle combattait depuis 30 ans. C’est les cheveux laqués et avec un blouson de cuir qu’Olivia Newton-John s’était rendue mondialement célèbre. Dans le rôle de Sandy au côté de John Travolta qui interprétait Danny dans le film culte, Grease.

Un duo qui a marqué l’histoire du film et qui a donné naissance à une belle histoire d’amitié entre John et Olivia. C’est donc tout naturellement qu’à l’annonce de la disparition de sa partenaire, John Travolta a décidé de lui rendre hommage sobrement. Une photo de l’actrice jeune accompagnée d’une légende bouleversante.

Ma très chère Olivia, tu as rendu notre vie à tous tellement meilleure. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous nous reverrons sur la route et nous serons tous réunis à nouveau. Je t’ai aimé dès le premier instant où je t’ai vu et pour toujours. Ton Danny, ton John !