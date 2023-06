John Textor (RWDM) : "Anderlecht et l’Union ? "Je plaisantais… à moitié, je les respecte mais je veux les battre"

Pour l’épauler, Textor a choisi Gauthier Ganaye, ancien CEO d’Ostende (entre-autres) et nouveau CEO du RWDM. Un choix dont Textor s’est félicité. "C’est quelqu’un de très respecté, il dispose d’une grande expérience à haut niveau en football en France, en Angleterre, en Belgique. Il a dégagé des plus-values au sein des clubs et entreprises dans lesquelles il a travaillé", a déclaré Textor qui pourra compter sur Maxime Vossen comme 'chief operating officer".

Après avoir revendiqué le travail réalisé jusqu’ici, John Textor a estimé que son équipe était "prête" pour la D1A et est brièvement revenu sur ses propos polémiques concernant Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise.

"Je ne suis pas autorisé à dire que je vais botter les fesses d’Anderlecht (et de l’Union) et je n’allais quand même pas le faire personnellement", ironise-t-il d’abord. "Mais on veut battre les meilleurs. Tout le monde sait que je plaisantais quand j’ai dit cela. Mais je plaisantais à moitié. Je veux les battre, en les respectant, en respectant leurs fans. On ne monte en D1 pour être relégués… On veut gagner des matches. Notre but, c’est de nous stabiliser en D1, de nous sentir à l’aise. Ensuite, on pensera à gagner des trophées."