John Terry retourne à Chelsea pour travailler pour l'académie

John Terry retourne à Chelsea où il travaillera pour le centre de formation, a-t-on appris samedi. L'ancien défenseur de 42 ans est une véritable icône chez les Blues pour qui il a joué plus de 700 matchs de 1998 à 2017.

Terry a annoncé lui-même la nouvelle sur son compte Twitter, déclarant être "heureux d'être de retour à la maison". Le défenseur axial était arrivé à Stamford Bridge en 1995, à l'âge de 14 ans. Il y est resté 22 ans, totalisant 717 apparitions avec l'équipe première et remportant cinq titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions, la première du club londonien en 2012. Terry a ensuite terminé sa carrière à Aston Villa, en 2018. Il était ensuite entré dans le staff de Dean Smith en tant qu'adjoint, toujours à Aston Villa (2018-2021) et la saison dernière à Leicester (d'avril à juin 2023), ne parvenant pas à éviter la relégation aux Foxes. En 2022, il avait déjà occupé un rôle de conseiller pour l'académie de Chelsea.