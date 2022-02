John Paul Jones de Led Zeppelin réenregistre “When The Levee Breaks” avec 17 musiciens

John Paul Jones a réenregistré le classique de Led Zeppelin de 1971, “When The Levee Breaks”, avec l’aide de 17 musiciens du monde entier, dont le guitariste Derek Trucks, le batteur Stephen Perkins, l’harmoniciste Ben Lee, les chanteuses Susan Tedeschi, Mihirangi et Elle Márjá Eira, et le guitariste Keith Secola.

Sebastian Robertson (qui joue aussi de la guitare sur le titre) et Mark Johnson ont produit la vidéo et la nouvelle version dans le cadre de l’initiative Song Around the World de "Playing for Change". Les bénéfices générés par ce titre seront versés aux partenaires de Peace Through Music, dont Conservation International, American Rivers, WWF, Reverb et la Fondation Playing For Change.