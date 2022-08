John McTiernan, réalisateur de "Predator", nouvel invité du BIFFF

En dix long-métrages, le réalisateur a côtoyé de grands noms du cinéma américain, se spécialisant dans le registre des films d’action et de science-fiction. Il a notamment offert son premier grand rôle à Pierce Brosnan dans "Nomads", sa première réalisation sortie en 1986 et diffusée au BIFFF la même année. Il redirigera l’acteur dans "L’affaire Thomas Crown" en 1999.

Si le film est loin d’enthousiasmer les critiques, il impressionne toutefois Arnold Schwarzenegger qui décide d’engager McTiernan pour "Predator". Le début d’une longue saga dont on ne compte désormais plus les remakes et qui verra même le guerrier extraterrestre affronter la créature de la saga Alien.

Le réalisateur parvient à lancer une deuxième franchise de films à succès avec "Piège de cristal", le premier opus de la série "Die Hard" qui met en scène Bruce Willis dans le rôle d’un détective aux prises avec une bande de terroristes. Il réalisera également le troisième volet de la saga, "Une journée en enfer".

John McTiernan offre également un rôle mémorable à Sean Connery dans "A la poursuite de l’octobre rouge", où le célèbre interprète de James Bond incarne le commandant d’un sous-marin soviétique de pointe.