John McEnroe, les pieds parallèles à la ligne de fond, gaucher, râleur diplômé et rockeur !

Les plus anciens d’entre vous se souviendront, en effet de John McEnroe et de ses duels épiques avec Borg, Connors, Lendl ou Edberg. Et surtout ses coups de colère pendant les matches ! Mais John est aussi un rockeur et ça, on le sait moins.

Après sa retraite des courts, il tente de devenir une star de rock, ayant appris à jouer de la guitare à l’aide d’amis tels qu’Eddie Van Halen et Eric Clapton. Il forme The Johnny Smyth Band avec sa nouvelle compagne Patty Smyth, où il officie comme chanteur, guitariste et auteur-compositeur, et donne de petits concerts dans les villes où il joue avec le Senior Tour. Le groupe part en tournée pendant deux ans, mais McEnroe quitte le groupe soudainement en 1997, juste avant de terminer son premier album. Il sortira un single avec Pat Cash, autre joueur de tennis en 1991, accompagné du groupe The Full Metal Rackets et Roger Daltrey ! Ça ne s’invente pas…