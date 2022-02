John Mayer s’arrête pendant son premier concert en deux ans pour venir en aide à une fan

C’est ce mercredi 9 février que le chanteur reprenait les concerts pour promouvoir son dernier album Sob Rock. Durant le show, il s’est interrompu brièvement après avoir remarqué une personne dans l’audience qui perdait connaissance et avait besoin d’assistance médicale.

Dans la vidéo ci-dessous, on le voit s’arrêter et dire : "Arrêtez le concert. Sont-ils conscients ?" Et après que l’équipe médicale est arrivée près du fan, John Mayer a demandé qu’on lui confirme que tout allait bien en levant le pouce en l’air.

La fan a ensuite été emmenée hors de la foule sur une chaise roulante, tandis que le chanteur a quitté la scène quelques instants. En revenant, il a déclaré : "Si cela vous inquiète, on m’a dit que tout allait bien pour elle. Tout est en ordre, merci beaucoup."