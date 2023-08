John Lydon (Sex Pistols, Public Image Ltd) estime que l'IA "finira par prendre des décisions à notre place, et c'est très dangereux"

Le leader du groupe Public Image Ltd et ex- Sex Pistols a parlé des récents développements de la technologie dans une nouvelle interview accordée au Guardian.

Interrogé sur l'impact croissant de l'Intelligence Artificielle sur les arts, il a déclaré : "Qui est responsable, qui fournit les informations et qui donne les directives à ces artifices ? Où et comment se trouve le code moral ? L'IA s'est infiltrée dans l'esprit des jeunes au point de les dominer totalement. Qu'est-ce que cela va créer ?"

Il poursuit : "Mon conseil est de faire de petits pas contre cela - et de faire sortir ce putain de Siri ou autre de chez vous. Il finira par prendre des décisions à votre place, et c'est très dangereux."

Ses commentaires interviennent quelques jours seulement après que Kelly Jones, le leader de Stereophonics, a également critiqué l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'écriture de chansons.

Il a déclaré : "Je ne suis pas contre les technologies avant-gardistes et la façon dont les choses progressent, mais je pense que l'art doit venir des gens, je veux dire les bases de l'art en tout cas. Je pense que l'art a toujours été l'expression de quelqu'un, l'expression d'une personne réelle, d'un cœur, d'une tête".

Et d'ajouter : "Si vous lancez une idée et qu'un ordinateur la termine, c'est bien, mais il ne s'agit que d'algorithmes et de choses de ce genre".