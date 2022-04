John Lydon attaque à nouveau les autres membres des Sex Pistols

Il y a quelques jours, on découvrait la bande-annonce officielle de Pistols, la série racontant la carrière des Sex Pistols qui va démarrer au mois de mai. Créée et écrite par Craig Pearce et réalisée par Danny Boyle, cette suite de six épisodes sera proposée dès le 31 mai via Disney + .

C’est en janvier 2021 qu’on apprenait l’intention du réalisateur renommé Danny Boyle, de traiter l’histoire des Sex Pistols. Mais très vite, des conflits internes au groupe ont compliqué les choses et un appel à la justice a dû être réalisé. La semaine dernière, John Lydon qualifiait les épisodes d' "historiette de moyenne classe" et ne représentant absolument pas la vérité.

Il vient de frapper à nouveau lors d’une interview dans le journal The Sun , dans laquelle il déclare avoir été volontairement écarté de la production.

"M’avoir repoussé est une idée choquante et stupide, c’est tellement ridicule, tellement grotesque. Qu’ils aillent tous se faire foutre. Je les supporte depuis trop d’années, sachant qu’ils ne sont que des poids morts. Aucun d’eux n’aurait eu une carrière sans moi. Ils n’ont rien fait d’autre, ni avant ni après."

Rappelons que John Lydon a perdu un procès contre les autres membres des Sex Pistols, dans le cadre de cette série sur l’histoire du groupe "sans lui". Les licences musicales pour cette série de biopics réalisée par Danny Boyle et intitulée Pistols avaient été octroyées. Steve Jones et Paul Cook ont reprécisé que John Lydon, malgré ses déclarations, était bien au courant du projet mais qu’il avait refusé toute discussion. Ils ont aussi ajouté que, bien que son apport au groupe est incontestable, le fait qu’il prétende être le seul membre important, est difficile à encaisser pour eux. La réponse de John Lydon ne s’était pas fait attendre puisque dans l’émission Good Morning Britain, il avait traité ses anciens collègues de "sales menteurs". Il s’en est à nouveau pris à eux en les traitant de " maléfiques " et en précisant que le procès l’a mis face à une faillite financière.

Pistols accueille Louis Partridge dans le rôle de Sid Vicious, Sydney Chandler incarne Chrissie Hynde, Talulah Riley sera Vivienne Westwood, Maisie Williams dans le rôle de l’icône du punk Jordan, Emma Appleton pour Nancy Spungen et Thomas Brodie-Sangster campera Malcolm McLaren . La série a été écrite sur base de Lonely Boy , les Mémoires du guitariste Steve Jones, sorties en 2018.