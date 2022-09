John Lydon accuse les autres Sex Pistols de commercialiser la mort de la Reine

John Lydon a publiquement annoncé prendre ses distances avec les autres membres des Sex Pistols, les accusant de "se faire du cash" sur le décès de la Reine Elizabeth II d’Angleterre.

Dans un nouveau post sur Twitter, le groupe de John Lydon, Public Image Ltd, explique que le chanteur désavoue toute activité en lien avec le single controversé de 1977, "God Save The Queen".

“John Lydon souhaite prendre ses distances par rapport à toute activité des Sex Pistols qui viserait à tirer profit de la mort de la reine Elizabeth II. Les musiciens et la direction ont approuvé un certain nombre de demandes contre la volonté de John, sur base de la décision majoritaire du tribunal".

Etant donné le passé qui lie le groupe à l’histoire de la Reine Elizabeth II, on peut lire ensuite : "Du point de vue de John, le moment est mal choisi pour se faire des bénéfices financiers en lien avec "God Save The ueen". Il trouve cela irrespectueux et de mauvais goût vis-à-vis de la famille royale en ce moment."

"John a écrit les paroles de cette chanson historique, et même s’il n’a jamais été royaliste, il ne veut pas manquer de respect à la famille en ces temps difficiles, comme il en attendrait de même pour lui ou sa famille en cas de décès d’un proche."