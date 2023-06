John Lennon, la musique en héritage à ses fils Sean et Julian

Cynthia aura un fils avec John, Julian né en avril 63 qui poursuit une carrière de musicien. Il inspire 2 chansons aux Beatles : "Lucy in the Sky with Diamonds" que John compose à partir d’un dessin fait à l’école, et ''Hey Jude'' (à l’origine Hey Jules), écrite par Paul McCartney pour le consoler du divorce. Julian joue de la batterie sur un titre de son père à l’âge de 11 ans. Il fera plusieurs albums entre 84 dont le succès ''Too Late for Goodbyes'' et 2022. Récemment il a sorti une cover d’"Imagine" avec Nuno Betancourt (Extreme) pour soutenir l’Ukraine.