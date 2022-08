John Lennon, l’ex-Beatles aux messages pacifistes, est assassiné

Le lundi 8 décembre 1980 à 22h52, John Lennon est abattu par un fan devant le Dakota Building à New York.

De retour du Record Plant Studio, après une session d’enregistrement, John et Yoko pénètrent chez eux dans l’imposant immeuble. Mark David Chapman, qui quelques heures plus tôt au même endroit avait fait dédicacer son exemplaire du tout nouvel album "Double Fantasy", sort un calibre 38 et fait feu à cinq reprises. L’artiste est mortellement atteint de 4 balles.

Emmené à l’hôpital, l’auteur d' ''Imagine'' est déclaré mort à 23h07, il avait 40 ans. Sur les téléscripteurs, les agences de presse découvrent l’incroyable nouvelle : "L’ancien Beatles John Lennon a été assassiné lundi soir devant son domicile de New York". Un meurtre qui va choquer et marquer le monde entier. C’est l’inéluctable fin des Fab Four, pour ceux qui rêvaient de les voir un jour se reformer.