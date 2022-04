John Lennon a passé les dernières années de sa vie à New York, ville qui l’a apaisé, retour sur ces moments familiaux et musicaux

Dans les années 70, les Etats-Unis se sont penchés sur le cas “John Winston Lennon " alias John Lennon tout court ! En effet, l’ex-Beatles a des sympathies un peu trop marquées pour la gauche américaine et ça ne plaît pas à Nixon et à son gouvernement, Lennon s’est donc retrouvé fiché par le FBI. Vous me direz : quel est le rapport avec la ville de New York qui est le sujet traité dans Rock’n’Roll Attitude ? Eh bien New York, cette ville qui a adopté en son sein John et Yoko ; sera la ville qui scellera aussi son destin dans la mort !