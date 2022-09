John Lennon : 5 incontournables

L'artiste nous a tragiquement quittés le 8 décembre 1980. Félicien Bogaerts et Laurent Rieppi reviennent sur l’histoire de sa vie à travers le top 5 de ses plus belles chansons réalisé par les auditeurs de Classic 21.

Parmi ces titres emblématiques, revenons sur "Imagine" :

Manifeste politique aux accents anarchistes pour certains, complainte sympathiquement utopiste pour d’autres, "Imagine" est en tout cas devenue un hymne. Elle est désignée troisième plus grande chanson de tous les temps en 2004 par le magazine Rolling Stone et reste aujourd’hui encore l’une des chansons les plus connues du monde occidental.

De nombreuses années après sa sortie, Lennon déclarera à son propos : "Vous savez ‘Imagine’ était un morceau antireligieux, antinationaliste, anti-conventionnel, anticapitaliste, mais comme il était emballé autour d’une jolie mélodie, il a été accepté et a été diffusé comme si de rien n’était".

Le single sort aux Etats-Unis le 11 octobre 1971. C’est assez amusant de noter que le 45 tours qui le précède, Power To The People qui sort en mars de la même année, donc à peine sept mois avant, est à plusieurs degrés l’antithèse d’Imagine.